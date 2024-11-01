Una mujer lanza dinamita a su novio mientras dormía, haciéndole perder su mano y parte de su brazo

Le había amenazado en varias ocasiones pero el novio se creía que era una broma y no se atrevería nunca a hacérselo. La mujer huyó del lugar y fue arrestada un día después. Según las autoridades, ambos abandonaron el apartamento de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, tras su discusión del 22 de marzo de 2024, pero él finalmente regresó y se fue a dormir. Mientras dormía, la mujer lanzó el explosivo a la habitación en la que se encontraba su novio. Se despertó poco después al oír un silbido y seguidamente vio una llama en el suelo qu