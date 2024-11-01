La mujer de Chomsky, sobre su relación con Epstein: “Fue un grave error, y pido disculpas por ello en nombre de los dos”

Valeria Chomsky publica un comunicado en el que condena “los crímenes” del depredador sexual y pide disculpas: “Fue profundamente perturbador darnos cuenta de que habíamos interactuado con alguien que se presentaba como un amigo servicial, pero que llevaba una doble vida de actos criminales, inhumanos y perversos”
| etiquetas: chomsky , epstein , disculpas
Te recuerdo que están hablando de tumbar el gobierno de UK por aparecer varios políticos en los emails, mientras Trump que es el que más aparece, el que ha obviado la ley al tardar dos meses más de lo que se le exigía en publicar una ínfima parte de los archivos, pero por lo que sea, ahí sigue
Ja!!!