La mujer de Chomsky, sobre su relación con Epstein: “Fue un grave error, y pido disculpas por ello en nombre de los dos”

Valeria Chomsky publica un comunicado en el que condena “los crímenes” del depredador sexual y pide disculpas: “Fue profundamente perturbador darnos cuenta de que habíamos interactuado con alguien que se presentaba como un amigo servicial, pero que llevaba una doble vida de actos criminales, inhumanos y perversos”

Un_señor_de_Cuenca
Que vale, disculpas. Pero explícitamente estaba prestándole consuelo sobre su situación de condenado por escabrosos delitos de prostitución infantil. Si no lo sabían al principio, lo supieron después. Y no, no hay justificación ninguna. Las disculpas siempre llegan muy tarde, joder.
crackity_jones
#5 La excusa que pone es que Epstein le convenció que todo era un montaje. Pero sí, inexcusable que ni siquiera se plantease que podía ser cierto y que era algo muy jodido.
Troll_hunter
Chomsky tuvo la oportunidad de ser franco. Decidió mentir sobre su relación con Einstein con la primera tanda de emails divulgados y ahora en la segunda se ve que es un mentiroso y/o un cobarde. Una gran decepción de persona. Fue un gran hombre hasta que no lo fue. Un mito caido.
nihil
#4 discutían la relatividad?
Troll_hunter
#11 No, los mercados financieros. Eso dijo él.
Verdaderofalso
#6 aaaaa vale que hay que pedir explicaciones a unos si y a otros no.

Te recuerdo que están hablando de tumbar el gobierno de UK por aparecer varios políticos en los emails, mientras Trump que es el que más aparece, el que ha obviado la ley al tardar dos meses más de lo que se le exigía en publicar una ínfima parte de los archivos, pero por lo que sea, ahí sigue xD
Uda
El bueno de Choms....tan listo y un sinvergüenza conocidísimo le engaña.
Ja!!!
OdaAl
Que explique que relación tenían
crackity_jones
#1 SI lees el artículo lo explica. Después puedes ya creerte su versión o no...
OdaAl
#2 ¿por quién me tomas? Estamos en meneame, aquí primero se opina y luego a lo mejor leemos el artículo
Verdaderofalso
#1 ojo, que Chomsky aparece unas decenas de veces, Trump 4800 siendo el que más aparece de los archivos públicos que son el 1% del total y hasta ahora es el que más se ha escaqueado de explicar las razones, sin defender a Chomsky
platypu
#3 Por lo que sea en este envio vienes a contar tu libro a pesar de spamear envios sobre epstein todos los dias
