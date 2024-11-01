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Una mujer de 87 años logra conocer la cara de su padre fusilado en 1940
El historiador arcense Antonio Ortega realiza una investigación que arroja luz a un terrible caso de la Guerra Civil
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#1
pepel
Una muestra más de que "la Memoria Histórica" sirve para algo.
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#4
Cuñado
#1
Hay que ser muy escoria y muy psicópata para pensar lo contrario.
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#5
usuarioeliminado
#4
Pues los tenemos gobernando a sus anchas en muchos sitios de España.
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#6
Cuñado
#5
El problema de esos con la Memoria Histórica no es que crean que no sirve para nada, todo lo contrario; sino que saben que revela las atrocidades de los suyos y les jode la leyenda rosa del franquismo que tanto anhelan.
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#2
fzman
En 1940 la guerra había ya acabado. No es una acción de guerra sino un asesinato.
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#3
usuarioeliminado
#2
Si quieres puedes decir que fue un asesinato por aquellos que provocaron la Guerra Civil. Como más te guste pero sin blanquear, por favor.
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