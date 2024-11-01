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Una mujer de 87 años logra conocer la cara de su padre fusilado en 1940

Una mujer de 87 años logra conocer la cara de su padre fusilado en 1940

El historiador arcense Antonio Ortega realiza una investigación que arroja luz a un terrible caso de la Guerra Civil

| etiquetas: mujer , 87 años , conocer , cara , padre , fusilado , 1940
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6 comentarios
19 4 0 K 333 cultura
pepel #1 pepel
Una muestra más de que "la Memoria Histórica" sirve para algo.
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Cuñado #4 Cuñado
#1 Hay que ser muy escoria y muy psicópata para pensar lo contrario.
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#5 usuarioeliminado
#4 Pues los tenemos gobernando a sus anchas en muchos sitios de España.
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Cuñado #6 Cuñado
#5 El problema de esos con la Memoria Histórica no es que crean que no sirve para nada, todo lo contrario; sino que saben que revela las atrocidades de los suyos y les jode la leyenda rosa del franquismo que tanto anhelan.
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#2 fzman
En 1940 la guerra había ya acabado. No es una acción de guerra sino un asesinato.
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#3 usuarioeliminado
#2 Si quieres puedes decir que fue un asesinato por aquellos que provocaron la Guerra Civil. Como más te guste pero sin blanquear, por favor.
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menéame