La muerte silenciosa del barrio: España pierde 32 pequeños comercios al día mientras la IA dicta quién sobrevive

Registra su peor cifra en una década, con 13.000 bajas anuales: la brecha de automatización frente a las grandes superficies se convierte en una barrera de costes insalvable para el autónomo

comercio de barrio, pequeño comercio, inteligencia artificial, ia
eltxoa #3 eltxoa
Amazon y Aliexpress. Qué culpa tiene la IA!?
sotillo #7 sotillo
#3 Cierto, la culpa es de que no se reza lo suficiente, mira Andalucía que se salva por la virgen, por que todo el mundo sabe que dios aprieta pero no ahoga
powernergia #8 powernergia
#3 Lo dice en el envío, las mejoras en eficiencia y productividad aportadas por la IA están mucho más al alcance de las grandes empresas, que de las pequeñas o autónomos.

Osea lo que ya sabemos: La mejoras de eficiencia de las IAs servirán sobre todo para quitar personal y eliminar competencia.

Beneficio para la ciudadanía... 0,00...
elgranpilaf #4 elgranpilaf
Que IA ni que IA. Si todos compramos en el mismo sitio, no van a cerrar los pequeños comercios?
#2 vGeeSiz
Cuando endureces las condiciones, el que lo paga, siempre es el más débil.

Medidas que a priori, parecen buenas para el conjunto de la sociedad, debilitan aún más a los pequeños y benefician a los grandes al ir quitándose la competencia poco a poco
#1 Almirantecaraculo
Se llama concentración de poder.
De poder económico, y con ello en cascada lo demás.
Es parte de la agenda 1030 A.D. en la cual la élite capitalista pretende volver al feudalismo.
sotillo #6 sotillo
#1 Bueno y yo hablo por mi, las jubilaciones hacen que muchos negocios no sigan
Febrero2034 #5 Febrero2034
Las consecuencias de los actos de algunos políticos y discursos.
Felicidades, han cerrado pequeños comercios q eran familias trabajando para q entren franquicias
