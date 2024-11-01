La muerte silenciosa del barrio: España pierde 32 pequeños comercios al día mientras la IA dicta quién sobrevive

Registra su peor cifra en una década, con 13.000 bajas anuales: la brecha de automatización frente a las grandes superficies se convierte en una barrera de costes insalvable para el autónomo
| etiquetas: comercio de barrio , pequeño comercio , inteligencia artificial , ia
Osea lo que ya sabemos: La mejoras de eficiencia de las IAs servirán sobre todo para quitar personal y eliminar competencia.
Beneficio para la ciudadanía... 0,00...
Medidas que a priori, parecen buenas para el conjunto de la sociedad, debilitan aún más a los pequeños y benefician a los grandes al ir quitándose la competencia poco a poco
De poder económico, y con ello en cascada lo demás.
Es parte de la agenda 1030 A.D. en la cual la élite capitalista pretende volver al feudalismo.
Felicidades, han cerrado pequeños comercios q eran familias trabajando para q entren franquicias