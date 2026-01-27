edición general
Muere una vecina de Soutelo de Montes mientras esperaba por una ambulancia que tardó 40 minutos

Según cuentan testigos presenciales, la octogenaria se desplomó en torno a las 9.30 horas. Una pareja de foráneos que pasaba por la zona la vio caerse y acudió a su auxilio, igual que otros vecinos cercanos y profesionales sanitarios fuera de servicio. Tras llamar al 112 Galicia requiriendo una ambulancia para atender a la afectada, una enfermera del centro de salud local acudió al lugar para practicar las labores de reanimación. No obstante, según atestiguan personas presentes, la ambulancia tardó más de 40 minutos desde la llamada...

Cehona #4 Cehona
En Madrid capital, la ciudad más rica de España, el Soporte Vital Avanzado (UVI móviles) del SAMUR denunciando que actualmente solo hay 9 vehículos disponibles durante la noche para cubrir los 21 distritos de la capital, algunos con más habitantes que muchas capitales de Provincia.

Menos mal que tenemos Formula 1
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Joder, Ruedines, cuida un poco de tus votantes, tío.
#2 Barriales
La ambulancia la conducía NarcoFrijolito, por eso tardo tanto.
#3 meneandotela
Nada, otro caso aislado....pero este no los contamos.
