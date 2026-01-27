Muere una vecina de Soutelo de Montes mientras esperaba por una ambulancia que tardó 40 minutos

Según cuentan testigos presenciales, la octogenaria se desplomó en torno a las 9.30 horas. Una pareja de foráneos que pasaba por la zona la vio caerse y acudió a su auxilio, igual que otros vecinos cercanos y profesionales sanitarios fuera de servicio. Tras llamar al 112 Galicia requiriendo una ambulancia para atender a la afectada, una enfermera del centro de salud local acudió al lugar para practicar las labores de reanimación. No obstante, según atestiguan personas presentes, la ambulancia tardó más de 40 minutos desde la llamada...