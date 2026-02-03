edición general
4 meneos
30 clics
Muere Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado

Muere Saif al Islam Gadafi, hijo del dictador libio derrocado

Según el medio local The Libya Observer, que cita «informes» cuya procedencia no precisa, Gadafi fue asesinado cerca de la localidad de Zintan, en el noroeste del país, a unos 140 kilómetros de Trípoli. La misma información fue corroborada por fuentes de la cadena Al Yazira.

| etiquetas: saif , al islam , gadafi , libia , zintan
3 1 0 K 29 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 29 actualidad
#1 BurraPeideira_ *
A quién le importa que Libia haya pasado de ser el país más prospero de África a un estado fallido. Hemos librado a los libios de un malvado tirano.
Y participando activamente ahí, comandados por nuestro bien querido Zapatero, derrocando a un gobierno baazista para apoyar a unos yihadistas dispuestos a comerciar con su petróleo como dios manda.

Para cuando os digan que el PSOE y el PP no tienen nada que ver.
PD. Y para ahora, cuando los mismos socialistas os digan que el régimen de los ayatolás es intolerable.
1 K 23
#3 Tks4dTip
Ojalá su muerte haya sido más rápida que la de de su padre.
0 K 7
#2 DotorMaster
Muere por causas artificiales.
0 K 6

menéame