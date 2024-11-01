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Muere Rafael Taibo, el locutor de la más voz más solemne, la de "Mundo submarino"

Muere Rafael Taibo, el locutor de la más voz más solemne, la de "Mundo submarino"

Su voz está unida a grandes documentales y a las presentaciones de Radio Clásica. Era la voz de memorables programas de TVE en los años de la transición como 'La segunda oportunidad'.

| etiquetas: rafael , taibo , locutor , doblaje , mundo , submarino , cousteau
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
rar #2 rar
Esa voz la tengo pegada a mis recuerdos de infancia y adolescencia, cuándo soñaba con bucear algún día en esos mares desconocidos. Hoy bucear se ha convertido en otra actividad masificada, como todas las que antaño eran sinónimo de aventuras. Descanse en paz..
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#3 Perraka77
#2 Masificada? Será en su entrada. Por los típicos cursos de acreditación PADI y demás. Luego te compras el equipo, eliges inmersión y adelante Rocinante.
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#4 gilipipas
Que pena, una de esas voces que forman parte de nuestras vidas. Descanse en paz.
3 K 35
Peazo_galgo #6 Peazo_galgo *
D.E.P. era uno de mis "voces" de documentales favoritas, su "timbre" era muy personal y característico y eso es muy difícil de tener hoy día... me resultaba tremendamente evocador...

Aprovecho también para reivindicar la memoria del que llamaron la "Voz de la Montaña" (Teófilo Martínez), que tenía una voz impresionante... aquí cuando empezó a hacerse conocido:

www.youtube.com/watch?v=_rPPpPAWSWs

Y aquí más mayor ya con su "timbre" poderoso con el que se hizo más famoso:

www.youtube.com/watch?v=o1cqtqMjvwE
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#7 Troglobyte
#6 Era la voz en off de “Erase una vez el hombre” o se parece mucho?
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#8 rafeame
#7 no, esa era otra voz.
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#9 Troglobyte
#8 Lo acabo de buscar y era Manuel Cano

youtu.be/Es7JBQdm3R0
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lonnegan #11 lonnegan
#7 Creo que doblaba al maestro
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poyeur #10 poyeur *
#6 Lobo solitario y su cachorro, qué gran manga ;) También me suena a la voz de David el gnomo youtu.be/7x7Iz205J54?feature=shared
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pedrario #1 pedrario
Descanse En Paz
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Tkachenko #13 Tkachenko
Creo que es hermano de Carlos Taibo
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poyeur #12 poyeur
Cousteau, le commandant, por los Petersellers ;) youtu.be/vJtmILV5nRA?is=Bozob5evRd8VUc0m
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#5 ezabarte
El mejor . QEPD
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menéame