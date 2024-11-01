Muere Rafael Taibo, el locutor de la más voz más solemne, la de "Mundo submarino"

Su voz está unida a grandes documentales y a las presentaciones de Radio Clásica. Era la voz de memorables programas de TVE en los años de la transición como 'La segunda oportunidad'.
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Aprovecho también para reivindicar la memoria del que llamaron la "Voz de la Montaña" (Teófilo Martínez), que tenía una voz impresionante... aquí cuando empezó a hacerse conocido:
www.youtube.com/watch?v=_rPPpPAWSWs
Y aquí más mayor ya con su "timbre" poderoso con el que se hizo más famoso:
www.youtube.com/watch?v=o1cqtqMjvwE
youtu.be/Es7JBQdm3R0