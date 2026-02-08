edición general
Muere Pierre Wolnik, doble campeón del mundo de vuelo libre, en un salto en el Mont Blanc

El francés Pierre Wolnik, dos veces campeón del mundo de vuelo libre, ha fallecido este sábado en el Mont Blanc, en Alta Saboya, tras un accidente durante un salto en helicóptero en el que no se abrió el paracaídas que portaba. Wolnik, de 37 años, realizó un salto con un wingsuit o traje de planeo, pero el paracaídas no llegó a desplegarse, dejándole sin opciones, según ha informado la televisión francesa TF1 citando fuentes cercanas a la investigación.

kastanedowski #2 kastanedowski
Era couch, todavia estan en su instagram sus cursos
1 K 13
maha_rrama #3 maha_rrama
#2 no entiendo para qué daba cursos de sofá.
1 K 20
sotillo #4 sotillo
#2 ¿Tiene alguno de como agitar los brazos para mantener la sustentación? No lo sigan que no funciona
1 K -1
Arzak_ #5 Arzak_
Vuela, vuela libre 8-D
0 K 11
#1 surco
DEP. Dicho esto, espero que descuenten de su herencia los gastos del rescate del cadaver
3 K 3
txillo #6 txillo *
#1 tiene seguro. Hay que ser desalmado para soltar la típica chorrada cuando ha muerto una persona. Aplicable al resto de impresentables de aquí.
2 K 10
#7 surco *
#6 Pues entonces espero que pague el seguro sin poner ningún problema. Hubiese preferido que no muriera? Sin duda. Se lo ha buscado? También. También hay que ser un poco irresponsable para ponerte a ti en peligro y a alguien que va andando tranquilamente en riesgo de que le caiga un tío encima, por puro placer. Es tu decisión, es tu placer, es tu riesgo. Pero es mi empatia y la gasto con quien quiero. Con este, no
2 K -9

