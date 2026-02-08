Muere Pierre Wolnik, doble campeón del mundo de vuelo libre, en un salto en el Mont Blanc

El francés Pierre Wolnik, dos veces campeón del mundo de vuelo libre, ha fallecido este sábado en el Mont Blanc, en Alta Saboya, tras un accidente durante un salto en helicóptero en el que no se abrió el paracaídas que portaba. Wolnik, de 37 años, realizó un salto con un wingsuit o traje de planeo, pero el paracaídas no llegó a desplegarse, dejándole sin opciones, según ha informado la televisión francesa TF1 citando fuentes cercanas a la investigación.