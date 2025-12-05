edición general
Muere una niña de 13 años tras caer de un hotel abandonado desde hace 50 años en Tenerife

Una niña de 13 años falleció tras caer desde una gran altura en un hotel abandonado en el barrio de Añaza, en Tenerife. La niña se encontraba en el esqueleto de este edificio abandonado hace 50 años junto a otros tres menores. El Ayuntamiento asegura que está vallado. Durante medio siglo ha permanecido como una gran mole de cemento que ocupa entre 35.000 y 40.000 metros cuadrados. Ya en 1998 una sentencia del TSJC fijó que invadía la zona de servidumbre marítimo-terrestre y que, por tanto, debía ser derribado.

cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Joder que desgracia. Espero que les caiga las del pulpo a los que no han ejecutado la demolición...aunque me temo que pagaremos a escote, como siempre.
#4 soberao
Lo que pasa siempre con este tipo de edificios, que lo que quieren es que una vez construido pagas una multa y se "legaliza" pero no se tira. Por eso está este edificio así al igual que el Algarrobico, esperando que alguien "lo legalice"...
YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
S U I C I D I O
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#3 ????
Ya viendo que solo es el esqueleto de cemento, puede ser un accidente perfectamente... huecos de ascensor, escaleras,etc..
#7 EISev
#5 pues si, al final en sitios así los chavales acaban colandose a fumar o hacer botellón o pintadas... De todo se ve. Y si hay una valla se la saltan o la cortan para entrar.
Ormuzd #9 Ormuzd
#7 Vaya, voy a ser el unico junto con mis amigos que nos colabamos para explorar y divertirnos cuando eramos menores
yocaminoapata #6 yocaminoapata *
En youtube pueden encontrar videos de esa aberración buscando por "el mamotreto de añaza"
