Muere una niña de 13 años tras caer de un hotel abandonado desde hace 50 años en Tenerife

Una niña de 13 años falleció tras caer desde una gran altura en un hotel abandonado en el barrio de Añaza, en Tenerife. La niña se encontraba en el esqueleto de este edificio abandonado hace 50 años junto a otros tres menores. El Ayuntamiento asegura que está vallado. Durante medio siglo ha permanecido como una gran mole de cemento que ocupa entre 35.000 y 40.000 metros cuadrados. Ya en 1998 una sentencia del TSJC fijó que invadía la zona de servidumbre marítimo-terrestre y que, por tanto, debía ser derribado.