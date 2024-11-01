edición general
Muere un invidente tras caer del puente colgante de la Estación de Gaucín

El cadáver fue rescatado del agua, río abajo, por agentes de montaña de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. El instituto armado a su vez desplazó al lugar a los agentes del Greim, con base en Álora, y a un helicóptero desde Granada. El dispositivo finalmente pudo localizarlo, pero el hombre, de 47 años, ya estaba sin vida. La zona en la que se produjo el suceso fue la del Barranco de las Buitreras y los guardias civiles hallaron el cadáver, río abajo, de donde tuvieron que rescatarlo.

