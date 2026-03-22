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Muere el influencer ruso Pavel Koshin mientras volaba con su avioneta en Moscú: lo derribaron al ser confundido con un dron ucraniano

Los restos del avión Alto NG de fabricación checa indican que fue atacado con ojivas de un sistema de defensa antimisiles tierra-aire Tor a algo más de tres kilómetros de la planta rusa de misiles que produce los letales Iskander. Según las autoridades rusas, 27 drones kamikaze fueron derribados cerca de Moscú durante esa noche. "Pavel siempre volaba correctamente, con todas las formalidades requeridas, el transpondedor encendido y un plan de vuelo presentado". El influencer era conocido por su contenido especializado en aviación.

| etiquetas: influencer , ruso , pavel koshin , derribado , moscu
13 2 0 K 177 Avionéame
7 comentarios
13 2 0 K 177 Avionéame
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Este tipo de muerte rusa es nuevo
1 K 24
#5 DonaldBlake
#2 Bueno, puede contar como caída a gran altura.
0 K 7
floritruco #6 floritruco
#2 Bueno, al Prigozin ese de los Wagner, o como se escriba, también le pasó lo mismo.
0 K 9
efectogamonal #4 efectogamonal *
Joder vaya putada levantarte por la mañana para influir y no poder ver el resultado de todo tu esfuerzo a la hora de acostarte {0x1f525}

Enga sin empujar, que ya me he ido
0 K 20
#1 Onaj
Otra víctima rusa más.

Descanse en paz.
0 K 12
#3 laruladelnorte
muerto por fuego amigo,nunca mejor dicho.
0 K 10
#7 unomas23
Muchas luces no tenía.
0 K 10

menéame