Muere el influencer ruso Pavel Koshin mientras volaba con su avioneta en Moscú: lo derribaron al ser confundido con un dron ucraniano

Los restos del avión Alto NG de fabricación checa indican que fue atacado con ojivas de un sistema de defensa antimisiles tierra-aire Tor a algo más de tres kilómetros de la planta rusa de misiles que produce los letales Iskander. Según las autoridades rusas, 27 drones kamikaze fueron derribados cerca de Moscú durante esa noche. "Pavel siempre volaba correctamente, con todas las formalidades requeridas, el transpondedor encendido y un plan de vuelo presentado". El influencer era conocido por su contenido especializado en aviación.