Muere una de las heridas críticas durante el accidente de ayer en la AP-7 en Vandellòs

Una de las conductoras heridas críticas durante el accidente de ayer por la noche en la AP-7 en Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant ha muerto en el hospital Joan XXIII este jueves. Durante el choque 10 personas resultaron heridas, dos de ellas críticas, una grave y 7 leves. Por causas que todavía se están investigando ayer a las 20.25 horas se va produit un accidente múltiple con cuatro turismos y un camión implicado en la AP-7 en el punto kilométrico 279 en sentido sur.