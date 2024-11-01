Muere una de las heridas críticas durante el accidente de ayer en la AP-7 en Vandellòs

Una de las conductoras heridas críticas durante el accidente de ayer por la noche en la AP-7 en Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant ha muerto en el hospital Joan XXIII este jueves. Durante el choque 10 personas resultaron heridas, dos de ellas críticas, una grave y 7 leves. Por causas que todavía se están investigando ayer a las 20.25 horas se va produit un accidente múltiple con cuatro turismos y un camión implicado en la AP-7 en el punto kilométrico 279 en sentido sur.
Si provees una buena infraestructura ferroviaria hasta la frontera con Francia, y más allá hasta las terminales de los departamentos del sur, te quitas tranquilamente un 30% del tráfico rodado de gran tonelaje.
Esto es el resultado del modelo de eje de transportes sin Corredor Mediterráneo impulsado por el centralismo desde hace décadas. Con una buena red ferroviaria Sur-Norte por el litoral mediterráneo la necesidad de transporte de mercancias por carretera se reduciría significativamente.