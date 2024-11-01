edición general
Muere una de las heridas críticas durante el accidente de ayer en la AP-7 en Vandellòs

Una de las conductoras heridas críticas durante el accidente de ayer por la noche en la AP-7 en Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant ha muerto en el hospital Joan XXIII este jueves. Durante el choque 10 personas resultaron heridas, dos de ellas críticas, una grave y 7 leves. Por causas que todavía se están investigando ayer a las 20.25 horas se va produit un accidente múltiple con cuatro turismos y un camión implicado en la AP-7 en el punto kilométrico 279 en sentido sur.

Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Desde que liberaron la AP7, lo de los camiones y sus adelantamientos kamikaces se ha ido de madre.
Huaso #3 Huaso
#1 el problema es que tampoco hay alternativa de transporte de mercancía que no sea la carretera. Desde los puertos de Algeciras o Valencia el tramo obligado es camión AP7 si las logísticas quieren que les salgan los números.
Si provees una buena infraestructura ferroviaria hasta la frontera con Francia, y más allá hasta las terminales de los departamentos del sur, te quitas tranquilamente un 30% del tráfico rodado de gran tonelaje.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#3 Ese es el trasfondo, y como depende de que políticos, ccaa, y otras partes lleguen a un acuerdo, no le veo solución a corto/medio plazo. Pero con el aumento del flujo de vehículos, los cafres con sus temeridades, y la poca habilidad al volante de muchos, hacen que la N340 me parezca una buena alternativa, y encima evito estresarme.
Huaso #2 Huaso
Para dimensionar el año (sin bajar a cada siniestro uno por uno), varios medios recogen que en 2025 se llega a 15 víctimas mortales en la AP-7 de Tarragona y que se han impulsado medidas como bajar velocidad entre Calafat y Amposta (100kmh turismos / 80kmh pesados) por la siniestralidad. En casi la totalidad de ellos se han visto implicado de alguna manera camiones.

Esto es el resultado del modelo de eje de transportes sin Corredor Mediterráneo impulsado por el centralismo desde hace décadas. Con una buena red ferroviaria Sur-Norte por el litoral mediterráneo la necesidad de transporte de mercancias por carretera se reduciría significativamente.
