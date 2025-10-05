edición general
16 meneos
78 clics

Muere Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura, a los 66 años

Guillermo Fernández Vara ha muerto este domingo a los 66 años, según ha informado el PSOE de Extremadura. El ex presidente de dicha comunidad sufría un cancer de estómago

| etiquetas: fernández vara , psoe
16 0 1 K 227 politica
5 comentarios
16 0 1 K 227 politica
#4 Tensk
Una putada morir tan (relativamente) joven y por una enfermedad tan jodida.
1 K 31
javierchiclana #5 javierchiclana
"Para seguir leyendo suscríbete". Muro de pago
0 K 16
rendri #2 rendri
#1 también me ha llegado la notificación de la ser cadenaser.com/extremadura/2025/10/05/fallece-guillermo-fernandez-vara-
Ayer si salieron a desmentirlo creo, pero dijeron que estaba bastante mal.
Dep.
0 K 13
escalibrur #3 escalibrur
#1 eso es de ayer, que salio la noticiaantes de fallecer, pero si ha fallecido.

DEP

www.psoeextremadura.com/el-psoe-de-extremadura-lamenta-profundamente-e
0 K 9

menéame