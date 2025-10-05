·
Muere Guillermo Fernández Vara, ex presidente de Extremadura, a los 66 años
Guillermo Fernández Vara ha muerto este domingo a los 66 años, según ha informado el PSOE de Extremadura. El ex presidente de dicha comunidad sufría un cancer de estómago
#4
Tensk
Una putada morir tan (relativamente) joven y por una enfermedad tan jodida.
1
K
31
#5
javierchiclana
"Para seguir leyendo suscríbete". Muro de pago
0
K
16
#1
esbrutafio
Noticia desmentida
www.meneame.net/story/psoe-desmiente-fallecimiento-guillermo-fernandez
0
K
13
#2
rendri
#1
también me ha llegado la notificación de la ser
cadenaser.com/extremadura/2025/10/05/fallece-guillermo-fernandez-vara-
Ayer si salieron a desmentirlo creo, pero dijeron que estaba bastante mal.
Dep.
0
K
13
#3
escalibrur
#1
eso es de ayer, que salio la noticiaantes de fallecer, pero si ha fallecido.
DEP
www.psoeextremadura.com/el-psoe-de-extremadura-lamenta-profundamente-e
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
