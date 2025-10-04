·
13
meneos
59
clics
El PSOE desmiente el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, expresidente de Extremadura, aunque se encuentra "muy frágil"
La presidenta de la Junta, María Guardiola, había informado erróneamente de su muerte.
|
guillermo fernández vara
extremadura
psoe
13 comentarios
compartir
#1
Milmariposas
Pues hay al menos una docenas de diarios digitales que lo llevan en portada...
3
K
52
#2
rob
#1
Periodismo del "güeno"
2
K
39
#3
Milmariposas
#2
www.infobae.com/espana/2025/10/04/muere-el-expresidente-de-extremadura
www.democrata.es/actualidad/muere-guillermo-fernandez-vara-psoe-presid
0
K
14
#7
rob
*
#3
Disculpa pero no sé que tratas de decirme con esos enlaces.
0
K
14
#8
Milmariposas
#7
Pues que esas "no noticias" ya estaban en portada de un puñado de diarios digitales, y que diez minutos después ya las habían retirado de portada o las habían sustituido por otra que hablaba de su precario estado de salud.
0
K
14
#4
OdaAl
#1
#2
Parece ser que está muy grave, tendrían el aritculo preparado y a alguien se le ha ido la mano, el resto de medios ha ido en cascada, para que van a contrastar los periodistas...
1
K
24
#6
Milmariposas
#4
Exacto. Ya han borrado la entrada. Como decía
@rob
, periodismo del "güeno".
2
K
38
#9
calde
#2
y políticos de los "güenos"...
0
K
11
#12
rob
#9
No sé que tratas de decirme. Yo hablo de periodismo y de su praxis respondiendo al comentario de
#1
0
K
14
#11
calde
#2
#1
yo también me pregunto, por qué darle visitas a uno de esos medios que habitualmente publica bulos, manipulación y sensacionalismo.
2
K
37
#5
motoresrasgados
*
#1
La familia del expresidente Guillermo Fernández Vara pide respeto tras difundirse su fallecimiento, que no se ha producido: "Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad".
www.hoy.es/badajoz/guillermo-encuentra-luchando-enfermedad-20251004171
1
K
31
#13
pepito_palotes
#1
Lo que no se lleva a portada aquí es lo de los sobre del PSOE. Los demóratas de Menéame no lo permiten
0
K
5
#10
JackNorte
*
Tiene que hacer una gracia tener a un familiar mal y que empiecen a llegar llamadas dandote el pesame porque medios nacionales han publicado algo sin contrastar. Supongo que igual hay que empezar a meter multas para que algunas cosas cambien.
0
K
12
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
www.infobae.com/espana/2025/10/04/muere-el-expresidente-de-extremadura
www.democrata.es/actualidad/muere-guillermo-fernandez-vara-psoe-presid
www.hoy.es/badajoz/guillermo-encuentra-luchando-enfermedad-20251004171