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Muere Darrell Sheets, estrella de 'Storage Wars', a los 67 años por posible suicidio
Darrell Sheets, protagonista de la serie de televisión Storage Wars (¿Quién da más?), murió a los 67 años por presunto suicidio en Arizona, informaron este miércoles las autoridades.
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Sèrie cutre con personajes cutres haciendo el cutre.
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