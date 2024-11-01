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Muere Darrell Sheets, estrella de 'Storage Wars', a los 67 años por posible suicidio

Muere Darrell Sheets, estrella de 'Storage Wars', a los 67 años por posible suicidio

Darrell Sheets, protagonista de la serie de televisión Storage Wars (¿Quién da más?), murió a los 67 años por presunto suicidio en Arizona, informaron este miércoles las autoridades.

| etiquetas: muere , darrell sheets , storage wars , suicidio
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asola33 #1 asola33
Sèrie cutre con personajes cutres haciendo el cutre.
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menéame