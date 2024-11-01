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Muere un aficionado del Racing de Santander tras una fuerte discusión con un seguidor del Albacete

Muere un aficionado del Racing de Santander tras una fuerte discusión con un seguidor del Albacete

El duelo de este sábado entre Racing de Santander y Albacete Balompié en la segunda división del fútbol español se vio empañado por la muerte de un aficionado del equipo local en la previa del encuentro. Tras la agresión servicios sanitarios prestaron la primera asistencia in situ al herido, que presentaba una herida sangrante en la cabeza. El herido fue sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla donde falleció posteriormente.

| etiquetas: racing , santander , albacete
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9 comentarios
7 2 0 K 90 actualidad
jonolulu #4 jonolulu *
Lees el titular y piensas que se ha muerto de disgusto, y no porque le hayan abierto la cabeza
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Aenedeerre #8 Aenedeerre
#4 yo pensé que había muerto de un ataque al corazón.
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#2 Leon_Bocanegra
Le dan un golpe alguien y tenemos titular: brutal agresión a blablabla.

Y este aficionado ha muerto tras una fuerte discusión.

La prensa moderna nunca defrauda.
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Battlestar #7 Battlestar
#2 Es que las querellas por difamación las carga el diablo. xD
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ansiet #3 ansiet
Estas son las "cosas del futbol".
Que le vamos a hacer.
A disfrutar de lo... aceptado como "normal".
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Fedorito #9 Fedorito
#3 No, estas no son cosas del futbol. En realidad el futbol es la excusa para los violentos.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
hay que ser ridiculo para morir y matar por el futbol, y ademas de segunda division
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#5 Alcalino
Pero fue gol o no fue gol?
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vilgeits #6 vilgeits
#5 Si, fue gol...peado
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menéame