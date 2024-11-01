Muere un aficionado del Racing de Santander tras una fuerte discusión con un seguidor del Albacete

El duelo de este sábado entre Racing de Santander y Albacete Balompié en la segunda división del fútbol español se vio empañado por la muerte de un aficionado del equipo local en la previa del encuentro. Tras la agresión servicios sanitarios prestaron la primera asistencia in situ al herido, que presentaba una herida sangrante en la cabeza. El herido fue sido trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla donde falleció posteriormente.