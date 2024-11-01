edición general
Muere en accidente automovilístico un testigo clave de tiroteo mortal de ICE

Muere en accidente automovilístico un testigo clave de tiroteo mortal de ICE

Joshua Orta planeaba cooperar en las indagaciones sobre la muerte de su amigo, Ruben Martinez, quien fue abatido por un agente de ICE el año pasado

themarquesito
La casualidad...
mente_en_desarrollo
Seguro que era un irresponsable que estaba conduciendo drogado.
Y con los manos y pies atados, y un palo bloqueando el freno.

Lo típico de izquierdistas que no saben hacer las cosas bien.
SeñorPresunciones
#1 Según un informe preliminar de la policía de San Antonio, la persona al volante conducía “a gran velocidad” cuando intentó salir de la autopista y perdió el control del vehículo. El padrastro de Orta confirmó al New York Times que su hijo había estado implicado en el accidente.
#8 Sevende
#5 cualquiera diría que huía de alguien :roll: :tinfoil:
josde
#1 O con la tuberia del freno defectuoso, habiendo tirado todo el liquido
#7 Abajo
Cuando estén los vehículos plenamente autónomos veréis que limpia
DayOfTheTentacle
Uhmmmmmm mmm mmm....
