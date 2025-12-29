edición general
Muere a los 41 años el mexicano Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo

En 2017 obtuvo el récord Guinness al pesar casi 600 kilos en la báscula. El mexicano Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo, murió este lunes en el central estado de Aguascalientes, de donde era originario, a los 41 años de edad, debido a una infección renal.

#1 Pivorexico
DEP

Por otro lado espero que no lo incineren ,por el tema del cambia climático más que nada .
0 K 12
#2 Andrej
#1 600kg de bacón
0 K 10
borteixo #4 borteixo
#1 negrísimo
0 K 10
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
Tanto como obeso... Estaba un poco rechoncho, eso sí.
0 K 10
borteixo #5 borteixo
#3 era de hueso ancho.
0 K 10
Pontecorvo #6 Pontecorvo
Si hubiera fallecido justo hace una semana, el 22, la broma se haría sola.
0 K 9
#7 dagda
Hay que darle el pesame y la baja a los de la funeraria que lo tengan que mover
0 K 9
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
Por que tenemos que cosificar a los cuerpos?
Ese señor seguro que se encontraba perfectamente y falleció por razones ....que no nos interesan.
Por favor, no cosifiquemos los cuerpos y respetemos al gordo moribundo.
0 K 7

