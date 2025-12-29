Muere a los 41 años el mexicano Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo

En 2017 obtuvo el récord Guinness al pesar casi 600 kilos en la báscula. El mexicano Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo, murió este lunes en el central estado de Aguascalientes, de donde era originario, a los 41 años de edad, debido a una infección renal.
