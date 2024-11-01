Muere a los 35 años Baek Se-hee, autora del bestseller 'Quiero morir, pero también comer tteokbokki'

La escritora surcoreana Baek Se-hee, autora del bestseller Quiero morir, pero también comer tteokbokki, ha fallecido este viernes a los 35 años, según ha anunciado la Agencia Coreana de Donación de Órganos, que no ha aclarado la causa de la muerte. En su libro, publicado en 2018, la autora combinaba memorias y autoayuda, y ofrecía detalles sobre las conversaciones con su psiquiatra acerca de sus sentimientos contradictorios, que le llevaban a querer morir, pero también a disfrutar de pequeños placeres como el tteokbokki, una popular comida...