Por mucho que Bruselas intente evitarlo, España es el paraíso fiscal de las importaciones chinas a Europa

El Banco de España ha lanzado una advertencia clara: España corre el riesgo de convertirse en el principal receptor de las importaciones chinas dentro de la Unión Europea. Así lo recoge el último informe de proyecciones macroeconómicas del supervisor, que detecta una intensa desviación de comercio hacia el mercado español como consecuencia directa de las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China. Según los datos del organismo, las importaciones españolas de bienes procedentes del gigante asiático están creciendo a un ritmo aproximado