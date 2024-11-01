Por mucho que Bruselas intente evitarlo, España es el paraíso fiscal de las importaciones chinas a Europa

El Banco de España ha lanzado una advertencia clara: España corre el riesgo de convertirse en el principal receptor de las importaciones chinas dentro de la Unión Europea. Así lo recoge el último informe de proyecciones macroeconómicas del supervisor, que detecta una intensa desviación de comercio hacia el mercado español como consecuencia directa de las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China. Según los datos del organismo, las importaciones españolas de bienes procedentes del gigante asiático están creciendo a un ritmo aproximado
| etiquetas: bruselas , españa , importaciones , chinas , europa
Ah, que este comercio es un riesgo. Joder, no hay quien entienda a estos liberatas.
...debemos controlar eso de importar cosas de China mas baratas.
Que si, que entiendo que estamos pasando de poner todos los huevos en el cesto de EEUU a ponerlos en el cesto de China...
...pero oye, que pruebe EEUU a no poner aranceles.
Que ese acto de EEUU tambien pone en riesgo la economia española en el presente. Y no es un "hipotetico" caso a futuro con China.
"En este contexto, el organismo alerta de que la elevada exposición de España al comercio con China podría amplificar el impacto de futuras tensiones globales sobre la economía nacional."