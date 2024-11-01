¿Por qué muchas empresas retiran sus inversiones de Alemania?(alemán)

Una encuesta realizada a miembros de la junta directiva muestra que las empresas con uso intensivo de energía se están alejando. Cinco problemas hacen que la situación parezca especialmente desesperada para muchas empresas.Entre los representantes de las empresas responsables de Alemania, el 31 por ciento afirmó que estaba trasladando activamente la producción o expandiéndola a otros continentes, y un 42 por ciento más está invirtiendo en otros países europeos en lugar de Alemania – o está posponiendo inversiones en este país por el momento
Disfruten de la herencia de Merkel, de la apuesta por el gas barato, y por el cierre descontrolado de la nuclear. La tormenta perfecta de incompetencia.
Porque a las empresas les encanta estar sometidas a una de las mayores presiones fiscales del mundo, burocracia para aburrir, sueldos altísimos y electricidad para ricos.
La marca Alemania hay que pagarla
