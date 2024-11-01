·
main action
7
meneos
75
clics
¿Por qué 'Mr. Wonderful' quebró?
Un vídeo que repasa las causas de la quiebra de Mr Wonderful.
mr wonderful
,
quiebra
,
desaparición
ocio
#1
sleep_timer
Me acabo de enterar de que eso que ni sabía que existía ha dejado de existir.
Estupendo.
#2
Golan_Trevize
#1
A mí si me sonaba bastante (por lo sumamente moñas que era), pero desconocía lo de su quiebra.
Que en paz descanse
#3
chocoleches
#1
SI no te has enterado de que existía mr. Wonderful, igual es que deberías salir más de casa.
Yo me he enterado de que existe Ale-hop, que tiene diez tiendas en Barcelona. (yo también debería salir más por ahí)
#5
pip
#1
pensar que hace años le regalé a alguien una taza de esas porque me pareció ingeniosa. Ahora me da muchísima vergüenza reconocerlo. Lo hago aquí solo porque soy anónimo.
#6
Don_Pixote
#5
Que me acuerde lo único que tenían decente eran las agendas que todos los niños las querían…
Lo demás baratijas chinas con dibujos plagiados de los japoneses
#4
Barney_77
Porque el Happy flower de la vida murió hace muchos años. La tontería dura lo que dura y se convirtieron en un meme
