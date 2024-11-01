edición general
¿Por qué 'Mr. Wonderful' quebró?

Un vídeo que repasa las causas de la quiebra de Mr Wonderful.

sleep_timer
Me acabo de enterar de que eso que ni sabía que existía ha dejado de existir.
Estupendo.
Golan_Trevize
#1 A mí si me sonaba bastante (por lo sumamente moñas que era), pero desconocía lo de su quiebra.
Que en paz descanse xD
chocoleches
#1 SI no te has enterado de que existía mr. Wonderful, igual es que deberías salir más de casa.

Yo me he enterado de que existe Ale-hop, que tiene diez tiendas en Barcelona. (yo también debería salir más por ahí)
pip
#1 pensar que hace años le regalé a alguien una taza de esas porque me pareció ingeniosa. Ahora me da muchísima vergüenza reconocerlo. Lo hago aquí solo porque soy anónimo.
Don_Pixote
#5 Que me acuerde lo único que tenían decente eran las agendas que todos los niños las querían…

Lo demás baratijas chinas con dibujos plagiados de los japoneses
Barney_77
Porque el Happy flower de la vida murió hace muchos años. La tontería dura lo que dura y se convirtieron en un meme
