Israel no da tregua a Gaza: los ataques han continuado sobre la Franja esta Navidad

El Ejército israelí también ha bombardeado la frontera con el Líbano a pesar de su alto el fuego.

sotillo
Los mataran a todos de una forma u otra
Ah_no_nimo
Alguien creía que Israel fuese a dar tregua en cualquier momento?
