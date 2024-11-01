edición general
7 meneos
9 clics
Los activistas israelíes que fueron 'escudos humanos' en Palestina: "Es el momento de boicotear a Israel, no asume su responsabilidad"

Los activistas israelíes que fueron 'escudos humanos' en Palestina: "Es el momento de boicotear a Israel, no asume su responsabilidad"

Los dos ciudadanos israelíes se enfrentaron durante cuatro años a las autoridades de su país para apoyar y, sobre todo, documentar los agravios contra la población civil de Masafer Yatta

| etiquetas: palestina , israel , genocidio
6 1 0 K 76 actualidad
1 comentarios
6 1 0 K 76 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
“Es exactamente el momento de boicotear a Israel, porque no ha asumido ninguna responsabilidad por lo que ha hecho y, si todo pasa como si nada hubiera ocurrido, podrá hacerlo de nuevo. Cambia las reglas de la guerra para el mundo entero”.
0 K 16

menéame