edición general
2 meneos
26 clics

Mr V's Garage analiza la propuesta del circutio de F1 de Madrid

Youtuber Mr V's Garage analiza el diseño y las posibilidades a nivel de carreras del circuito de Formula 1 que se está construyendo en Madrid.

| etiquetas: f1 , madrid , madring
1 1 2 K 1 ocio
8 comentarios
1 1 2 K 1 ocio
javibaz #5 javibaz
#4 ni presumiendo de garage
1 K 28
Sinfonico #2 Sinfonico
Y éste quién es?
0 K 15
javibaz #3 javibaz
#2 uno que debe tener un garage.
1 K 28
Sinfonico #4 Sinfonico
#3 Yo también tengo garaje y no ando analizando xD
1 K 28
#7 capitan.meneito *
#4 porque no quieres, tienes garaje, estás autorizado ¬¬
0 K 10
#1 joseangel277
Ni idea de quién es ese tal Mr V's Garage.
0 K 10
#8 capitan.meneito
Con lo bonito que es el Jarama.
0 K 10
#6 pirat
valenzia II
0 K 8

menéame