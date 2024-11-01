·
más visitadas
meneos
Mr V's Garage analiza la propuesta del circutio de F1 de Madrid
Youtuber Mr V's Garage analiza el diseño y las posibilidades a nivel de carreras del circuito de Formula 1 que se está construyendo en Madrid.
f1
madrid
madring
ocio
javibaz
ni presumiendo de garage
Sinfonico
Y éste quién es?
javibaz
uno que debe tener un garage.
Sinfonico
Yo también tengo garaje y no ando analizando
capitan.meneito
porque no quieres, tienes garaje, estás autorizado
joseangel277
Ni idea de quién es ese tal Mr V's Garage.
capitan.meneito
Con lo bonito que es el Jarama.
pirat
valenzia II
