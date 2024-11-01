·
2
meneos
8
clics
Mr. FAFO muerto por clan antihamas (ENG)
Según informes de Gaza, Aljafarawi, una de las voces pro-Hamas más prominentes en línea en la Franja de Gaza, fue encontrado con un disparo en la cabeza.
|
etiquetas:
:
mr. fafo
,
antihamas
,
influencer
2
0
0
K
15
actualidad
1 comentarios
