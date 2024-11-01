edición general
2 meneos
8 clics
Mr. FAFO muerto por clan antihamas (ENG)

Mr. FAFO muerto por clan antihamas (ENG)

Según informes de Gaza, Aljafarawi, una de las voces pro-Hamas más prominentes en línea en la Franja de Gaza, fue encontrado con un disparo en la cabeza.

| etiquetas: mr. fafo , antihamas , influencer
2 0 0 K 15 actualidad
1 comentarios
2 0 0 K 15 actualidad

menéame