Movistar sufre una caída en España: los afectados reportan fallos de conexión a internet

Movistar está sufriendo una caída en España. La operadora ha dejado de funcionar en torno a las 8:50 hora española peninsular, según informa Downdetector, el portal especializado que permite a los usuarios reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales.

9 comentarios
hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico
El puto tebas ha mandado a bloquear 0.0.0.0/0
Veelicus #5 Veelicus
#3 que va, es mas poderoso aun, ha bloqueado el 127.0.0.1 de todos los equipos en españa
hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico
#5 Viendo el equipazo tecnico que tiene ? No lo descartes lo mas minimo.

Y ya esta buscando algun juzgado de mierda en alguna provincia perdida para convencer a algun juez de que hay que permitir solo las webs autorizadas por el, y el resto todo bloqueado por defecto.
Veelicus #8 Veelicus
#7 El problema es que esto que esta haciendo Tebas, si algun dia alguien lo lleva a juzgado y gana, quien tendra que pagar el pato sera el estado español, no la liga, porque es un juez quien ha autorizado estas cosas.
hakcer_dislexico #9 hakcer_dislexico *
#8 La suerte que tiene Tebas es que nadie le lleva a juicio, porque me da que en un juicio, toda la mierda que tiene montada se le cae porque me da que no hay ni pruebas y lo sabe.

Pero con esto, ahora tu denuncias, recursos, juicios etc, y el se ha tirado 6 años haciendo lo que le salga de la polla con Internet.

La neutralidad de la red deberia de estar protegida por ley.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y eso que no hay fútbol.
verocla #4 verocla
No se si tendrá que ver pero alguna entidad bancaria estaba sin teléfono también
#2 nexus5
Para nada a las 8:50. Mi oficina de Barbastro esta monitorizada, y se ha caido Internet a las 2 de la mañana, y otro sitio en Monzón que controlo igual.
#6 vantablack
#2 A las 00:55 ya tenia una alerta de un cliente caido, desde entonces estan muertos
