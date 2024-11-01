Movistar Plus vuelve a cambiar sutilmente de nombre. Adiós al signo + en su denominación, pero no en el logo

4 años después del último cambio, Telefónica vuelve a modificar sutilmente la forma en la que se refiere a su plataforma de televisión Movistar Plus. Aunque la web oficial de Movistar Plus sigue a estas horas refiriéndose a la plataforma como Movistar Plus+, en la web de O2 ya puede apreciarse1 la nueva denominación: Movistar Plus. Y es que Movistar Plus acaba de perder el signo + que lucía en su nombre desde su creación en 2015.