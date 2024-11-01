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Movistar Plus vuelve a cambiar sutilmente de nombre. Adiós al signo + en su denominación, pero no en el logo

4 años después del último cambio, Telefónica vuelve a modificar sutilmente la forma en la que se refiere a su plataforma de televisión Movistar Plus. Aunque la web oficial de Movistar Plus sigue a estas horas refiriéndose a la plataforma como Movistar Plus+, en la web de O2 ya puede apreciarse1 la nueva denominación: Movistar Plus. Y es que Movistar Plus acaba de perder el signo + que lucía en su nombre desde su creación en 2015.

| etiquetas: plataforma de televisión , movistar plus , logo , telefónica
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12 comentarios
1 0 5 K -7 actualidad
Destrozo #1 Destrozo
Le quitan el + pero sigue siendo el más caro
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cocolisto #2 cocolisto
Vivo sin vivir en mí...
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UnoYDos #5 UnoYDos *
El cambio es difícil de entender y no están claros cuales son los motivos que han obligado a Telefónica a introducir nuevas modificaciones.

Pues hubiese estado bien enterarse. Esta noticia es irrelevante no, lo siguiente. Si es que se le puede llamar noticia, esta a medias.
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Skiner #8 Skiner
#5 El cambio no es difícil de enteder si tu lees Movistar plus+ es como si leyeras Movistar Plus Plus, hay que ser un bobo para haber puesto ese nombre redundante, normal que lo quiten porque hacen el ridículo.
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jonolulu #4 jonolulu
En nuestros corazones siempre será Timofónica Vomistar
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alfre2 #11 alfre2
#4 desde hace un tiempo te puedes referir a ellos como Vomitar Pus. Al menos es lo que se percibe cuando retransmiten partidos de equipos ajenos a la capital; que les pagas para que denosten al equipo que sigues.
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#3 pandasucks
Una pena, siempre interpreté el + como el indicativo de que pagarías más y más como los tontos.
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Tertuliano_equidistante #10 Tertuliano_equidistante
Mientras no haya que decir Movistar plas, que hagan lo que quieran con el logo
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KebaBayuYesUR404 #7 KebaBayuYesUR404
¿Y qué opina un padre de familia respecto a esta cuestión?
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#6 sliana
Deja de ser Movistar más más para ser solo Movistar más. Alguien ha caído de la burra.
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vilgeits #9 vilgeits
Seguirá siendo vomistar pus
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#12 bizcobollo
Han simplificado: más por más es más. Plus * + = Plus
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menéame