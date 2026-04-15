Movistar Plus+ podrá bloquear cualquier partido pirateado de Champions hasta 2027

Una nueva sentencia faculta a la plataforma de Telefónica para exigir a los operadores el cierre de dominios e IP ilícitos en 30 minutos durante eventos en directo. El fallo judicial, fechada el pasado 23 de marzo, otorga a Movistar Plus+ esta potestad de bloqueo dinámico hasta la finalización de la temporada 2026/2027 para el caso de las competiciones europeas de fútbol. La resolución obliga a los principales operadores de telecomunicaciones del país a colaborar activamente, ejecutando la interrupción del acceso a las webs infractora...
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"A diferencia de las autorizaciones previas centradas exclusivamente en el fútbol nacional, la sentencia amplía el espectro de actuación a toda la oferta deportiva de la operadora. El texto judicial cita específicamente eventos de tenis, como los circuitos ATP y Grand Slam, y competiciones de golf. La vulnerabilidad de los eventos en directo, cuya rentabilidad económica reside casi exclusivamente en su emisión en tiempo real, ha sido el argumento central para justificar la urgencia y la dinámica del sistema de bloqueos".
La inoperancia del gobierno y su "es que no es culpa nuestra" es exasperante.
Nadie recuerda a la querida Sinde?
Los mayores atropellos digitales han venido siempre desde el PSOE.
(Probablemente porque la mayoría de los del PP aún está intentando entender como funciona internet)
Luego le arrean un codazo a un delantero, abriéndole una herida sangrienta, y a los pobres les pilló sin conexión.