Movistar Plus+ podrá bloquear cualquier partido pirateado de Champions hasta 2027

Una nueva sentencia faculta a la plataforma de Telefónica para exigir a los operadores el cierre de dominios e IP ilícitos en 30 minutos durante eventos en directo. El fallo judicial, fechada el pasado 23 de marzo, otorga a Movistar Plus+ esta potestad de bloqueo dinámico hasta la finalización de la temporada 2026/2027 para el caso de las competiciones europeas de fútbol. La resolución obliga a los principales operadores de telecomunicaciones del país a colaborar activamente, ejecutando la interrupción del acceso a las webs infractora...