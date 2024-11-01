edición general
Movistar+ compra los derechos del documental de Pedro Sánchez y ya lo emite en su plataforma

Movistar+ ha comprado los derechos del documental 'Moncloa: cuatro estaciones'. La plataforma audivisual ya tiene en su catálogo los cuatro capítulos que cuentan cómo es el día a día del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo. Hasta el momento, los episodios de 'Moncloa: cuatro estaciones' tan solo podían ser visualizados por los suscriptores premium de 'El País'. Una operación que se gestó cuando Prisa se hizo con ellos hace algo más de un año, en octubre de 2024.

#3 Daniel2000
Lo compra Movistar +

El principal accionista de Movistar + es Telefónica.

El principal accionista de Telefónica es la SEPI.

El "propietario" de la SEPI es el gobierno ...

Joder, ni en la mejor versión de "El Rey Desnudo"
#4 Khanbaliq *
#3 Lo compra Movistar +

El principal accionista de Movistar + es Telefónica.

El principal accionista de Telefónica es la SEPI.

El "propietario" de la SEPI es el gobierno

El que manda en el gobierno es Perro Sanxe

El que ordena a Perro Sanxe son los reptilianos.

Joder, ni en la mejor versión de "Horizonte"
#5 Daniel2000 *
#4 ¿ Te voto negativo por bulos, por lo de reptilianos.?
#7 Khanbaliq
#5 Si te has tragado lo de antes, otro bulo más tampoco va a hacerte mucho daño.

De todos modos, haz lo que te plazca.
woody_alien #6 woody_alien *
#3 La SEPI tiene un 10,06% La Caixa un 10,05% pero tiene participaciones en otros grupos que también tienen acciones de Telefónica. Así que quien manda ahora y siempre en Teleafónica es Isidro Fainé. ¡¡Los putos catalanes están saboteando España!!
ctrl_alt_del #1 ctrl_alt_del
Previously on Perrosanxe...
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Falta ancho de banda para la demanda y visualizaciones
