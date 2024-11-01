Movistar+ compra los derechos del documental de Pedro Sánchez y ya lo emite en su plataforma

Movistar+ ha comprado los derechos del documental 'Moncloa: cuatro estaciones'. La plataforma audivisual ya tiene en su catálogo los cuatro capítulos que cuentan cómo es el día a día del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su equipo. Hasta el momento, los episodios de 'Moncloa: cuatro estaciones' tan solo podían ser visualizados por los suscriptores premium de 'El País'. Una operación que se gestó cuando Prisa se hizo con ellos hace algo más de un año, en octubre de 2024.