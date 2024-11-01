El movimiento inquilino se reorganiza ante la crisis de la vivienda y los altos precios del alquiler

La mayor preocupación de las personas que habitan en el Estado español es la vivienda, según las últimas encuestas del CIS. Aunque no hace falta leer un barómetro para ser consciente de que esta crisis recorre las calles, está presente en cualquier conversación, en el día a día de los edificios donde aún hay vecinas y vecinos, en los medios de comunicación y en los espacios donde socializamos. Un malestar que cristalizó en decenas de manifestaciones multitudinarias por todo el Estado, la última, el pasado 5 de abril cuando cientos de miles de p
Cuando queráis detectar un movimiento financiado y manipulado desde fuera que invariablemente no va a ir a ninguna parte, solo tenéis que fijaros en sí andan haciendo gilipolleces con el lenguaje.
Cuéntame, ¿quién dices que financia las asociaciones cuyo nombre está empleando lenguaje inclusivo? ¿Reptilianos, Rothschild, masones? Y, ya que estamos, ¿cuál es tu sabor de plastilina favorito?
¿De verdad no ves que llamarlo "sindicato de inquilinas" crea un rechazo enorme? ¿No ves que se está priorizando ya en el nombre una lucha parcial (el lenguaje inclusivo) que no interesa a nadie que no cobre de ello?
Y lo peor de todo ¿No lo ven ellos?
...pero nada. Seguid con el mismo rollo. A mí me da igual porque no tengo problema de vivienda al estar en la España vaciada, pero joder, que rabia me dan esas gilipolleces.
Pero vamos, sigamos haciendo el juego al fascismo mientras debatimos sobre el sexo de los ángeles
"8.600 viviendas turísticas (lo que equivale a 36.600 plazas que es un 16% de la población de Málaga)" Las de Málaga son aún mayores, sale a 4.25 personas de media.
Que sí, que la vivienda es un problema, pero eso no justifica retorcer los datos. Así no se puede discutir en serio.