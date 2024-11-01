edición general
El movimiento inquilino se reorganiza ante la crisis de la vivienda y los altos precios del alquiler

El movimiento inquilino se reorganiza ante la crisis de la vivienda y los altos precios del alquiler

La mayor preocupación de las personas que habitan en el Estado español es la vivienda, según las últimas encuestas del CIS. Aunque no hace falta leer un barómetro para ser consciente de que esta crisis recorre las calles, está presente en cualquier conversación, en el día a día de los edificios donde aún hay vecinas y vecinos, en los medios de comunicación y en los espacios donde socializamos. Un malestar que cristalizó en decenas de manifestaciones multitudinarias por todo el Estado, la última, el pasado 5 de abril cuando cientos de miles de p

comentarios
Torrezzno #7 Torrezzno *
Con ese nombre no inclusivo poco recorrido van a tener. Solo el pueblo salva al pueblo, a menos que el pueblo se boicotee a si mismo.
#6 omega7767
ahora lo soluciona Pedro, que lo prometió en campaña .... fijo, un poquito de paciencia... confiar en el presi más guapo del mundo
Lyovin81 #1 Lyovin81
Ah coño, ahora es el "movimiento inquilino". Pensé que era una asociación de inquilinas.
Cuando queráis detectar un movimiento financiado y manipulado desde fuera que invariablemente no va a ir a ninguna parte, solo tenéis que fijaros en sí andan haciendo gilipolleces con el lenguaje.
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero *
#1 Creo que te refieres los sindicatos de inquilinas. Literalmente lo primero que lees tras el titular si pinchas en el enlace.

Cuéntame, ¿quién dices que financia las asociaciones cuyo nombre está empleando lenguaje inclusivo? ¿Reptilianos, Rothschild, masones? Y, ya que estamos, ¿cuál es tu sabor de plastilina favorito?
Lyovin81 #5 Lyovin81 *
#3 macho, mira que me jode que me vengas con esas precisamente tu, que te tengo por un tío con una ideología comunista sólida tras leer tus comentarios durante años y estar de acuerdo con casi todos ellos.
¿De verdad no ves que llamarlo "sindicato de inquilinas" crea un rechazo enorme? ¿No ves que se está priorizando ya en el nombre una lucha parcial (el lenguaje inclusivo) que no interesa a nadie que no cobre de ello?
Y lo peor de todo ¿No lo ven ellos?

...pero nada. Seguid con el mismo rollo. A mí me da igual porque no tengo problema de vivienda al estar en la España vaciada, pero joder, que rabia me dan esas gilipolleces.
shake-it #8 shake-it *
#5 Mira que algunos os empeñáis en mirar el dedo en lugar de la luna. Hace mucho tiempo que el sindicato se llama Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid

Pero vamos, sigamos haciendo el juego al fascismo mientras debatimos sobre el sexo de los ángeles
#2 BoosterFelix
No sé, yo creo que estos inquilinos están siendo aporófobos hacia sí mismos, porque al protestar por la pobreza y la precariedad están indirectamente implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, lo cual a su vez indirectamente implica que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual a su vez les deja en mal lugar a ellos mismos, a estos inquilinos, tomándose a sí mismos por tontos o por malvados, por defender como un derecho el poder…   » ver todo el comentario
DrEvil #4 DrEvil
"En Cádiz, hay 2.800 viviendas vacías y 2.500 viviendas de uso turístico con alojamiento para más de 10.000 turistas lo que equivale al 10% de la población de la ciudad." Qué viviendas más grandes se alquilan en Cádiz, todas para 4 personas.

"8.600 viviendas turísticas (lo que equivale a 36.600 plazas que es un 16% de la población de Málaga)" Las de Málaga son aún mayores, sale a 4.25 personas de media.

Que sí, que la vivienda es un problema, pero eso no justifica retorcer los datos. Así no se puede discutir en serio.
Gadfly #9 Gadfly
ya tardaba en salir el fascismo, ya
