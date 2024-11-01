edición general
Los Mossos detectan al menos 12 matrimonios forzados en 5 años [CAT]

Los Mossos detectan al menos 12 matrimonios forzados en 5 años [CAT]

En los últimos cinco años, se han consumado en Catalunya una docena de matrimonios forzados y hay cerca de ochenta más de casos de víctimas potenciales, según datos facilitados por los Mossos d'Esquadra al ACN. Desde principios del 2025, constan seis casos: dos matrimonios consumados y cuatro en los que se ha intervenido policialmente para evitarlo. Aunque los datos preocupan, las estadísticas dicen también que es un fenómeno que va a menos y se ha pasado de diez casos al año a un par.

Kmisetas #5 Kmisetas *
#4 Minoritario dice… claro, y los incendios también son “minoritarios” hasta que te arde la cocina.

Datos: 12 matrimonios forzados consumados en 5 años y casi 80 casos potenciales detectados por los Mossos. Eso no es “uno entre 100.000”, eso es lo que la policía consigue detectar, que no es exactamente el tipo de delito que la gente denuncia con una sonrisa y un formulario. En Reino Unido, cuando empezaron a investigarlo de verdad, pasaron de “casos anecdóticos” a más de 1.300 al año. En…   » ver todo el comentario
zentropia #6 zentropia
#5 El asesinato es minoritario. O crees que las 50 muertes de mujeres al año por parte de sus parejas no es algo "minoritario" ?
Minoritario y grave son 2 categorias distintas.

En cuanto a UK

En el Reino Unido, el informe más reciente de Forced Marriage Unit (FMU) de los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores indica que en 2024 la unidad recibió 812 contactos relacionados con un posible matrimonio forzado y/o mutilación genital femenina (FGM). De esos, 240 casos correspondieron a casos en los cuales se prestó asesoramiento o apoyo específico en torno a un presunto matrimonio forzado.

La poblacion de UK es de unos 70 millones, vs 7 millones de Cataluña. Sigue siendo muy minoritario.
ingenierodepalillos #7 ingenierodepalillos *
#5 Esto es Menéame y sabemos la diferencia estadística entre minoritario, generalizado y mayoritario.

Que algo sea grave no lo convierte mágicamente en un problema mayoritario.

En 2024 se robaron 3.320 coches en Barcelona entre enero y junio.

Catalunya lidera las ciberestafas en España con más de 70.000 casos en 2024. El 95% de los delitos informáticos registrados en la comunidad están relacionados con fraudes.

Por cierto, no ha hecho ninguna pregunta y nadie le ha llamado racista, por aclarar que se está haciendo la víctima y esas cosas.
Kmisetas #8 Kmisetas
#7 Muy bonito tu “mini curso de estadística”, pero esto no va de porcentajes dulces sino de violencia real y vulneración de derechos. Que algo no sea “mayoritario” no significa que no sea un peligro brutal, especialmente cuando hablamos de matrimonios forzados, mujeres atrapadas en identidades culturales opresoras o agresiones sexuales justificadas por simbología franquista. Son vidas, no cifras frías para cálculos de clase.

Tus datos sobre robos y ciberdelitos están muy bien, pero no…   » ver todo el comentario
ingenierodepalillos #10 ingenierodepalillos
#8 Pues estamos prácticamente de acuerdo, es un problema muy grave que afecta a muy poca gente y hay que atajarlo cuanto antes sin pecar de alarmistas ni exagerados.

Me parece tan grave como los falsos testimonios de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que son la gran mayoría de denuncias falsas de este país, que hasta llegan a atacar directamente a los representantes electos democráticamente, arruinan vidas, en ocasiones ocultan agresiones, silencian a víctimas y llegan a acabar con alguna vida.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Pocos me parecen
Kmisetas #1 Kmisetas
Doce matrimonios forzados en cinco años en Cataluña, casi ochenta casos potenciales y seis intervenciones solo en 2025… y aún hay quien pretende que hablemos de “folclore cultural” para no molestar sensibilidades. Si estos datos fueran de parejas de Soria, habría especiales de urgencia en TVE con música fúnebre y cuatro ministros dando ruedas de prensa.

Aquí la única buena noticia es que los Mossos lo están frenando y las cifras bajan, pero el hecho de que sigan existiendo ya debería dejar a más de un progresista sin discurso multicultural de manual. Porque mientras algunos se dedican a llorar por “microagresiones”, hay chicas a las que literalmente intentan casar por la fuerza. Y eso no lo arregla ni Silvia Intxaurrondo con sus “datos”.
zentropia #3 zentropia
#1 Que de un 18% de la poblacion catalana, casi 1.5 millones, se han detectado solo 12 matrimonios forzados. 1 caso cada 100k.

Llamame tonto, pero me parece muy minoritario.
Andreham #4 Andreham
#3 Minoritario es, por mucho que los fascistas y racistas intenten venderlo como un problema de atención nacional para desviar de sus cositas y sus robos; pero eso no quita que sean igualmente deleznables y tengan que ser absolutamente cero.

A ver si poco a poco nos quitamos estas lacras.
Mala #9 Mala *
Me pregunto si se contabilizan los matrimonios de menores, dado que un menor no está capacitado para consentir y la mayoría de ellos no pasan por el registro. Les casan según "sus leyes" y punto.
