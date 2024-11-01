Los Mossos detectan al menos 12 matrimonios forzados en 5 años [CAT]

En los últimos cinco años, se han consumado en Catalunya una docena de matrimonios forzados y hay cerca de ochenta más de casos de víctimas potenciales, según datos facilitados por los Mossos d'Esquadra al ACN. Desde principios del 2025, constan seis casos: dos matrimonios consumados y cuatro en los que se ha intervenido policialmente para evitarlo. Aunque los datos preocupan, las estadísticas dicen también que es un fenómeno que va a menos y se ha pasado de diez casos al año a un par.
Minoritario y grave son 2 categorias distintas.
En cuanto a UK
En el Reino Unido, el informe más reciente de Forced Marriage Unit (FMU) de los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores indica que en 2024 la unidad recibió 812 contactos relacionados con un posible matrimonio forzado y/o mutilación genital femenina (FGM). De esos, 240 casos correspondieron a casos en los cuales se prestó asesoramiento o apoyo específico en torno a un presunto matrimonio forzado.
La poblacion de UK es de unos 70 millones, vs 7 millones de Cataluña. Sigue siendo muy minoritario.
Que algo sea grave no lo convierte mágicamente en un problema mayoritario.
En 2024 se robaron 3.320 coches en Barcelona entre enero y junio.
Catalunya lidera las ciberestafas en España con más de 70.000 casos en 2024. El 95% de los delitos informáticos registrados en la comunidad están relacionados con fraudes.
Por cierto, no ha hecho ninguna pregunta y nadie le ha llamado racista, por aclarar que se está haciendo la víctima y esas cosas.
Me parece tan grave como los falsos testimonios de agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que son la gran mayoría de denuncias falsas de este país, que hasta llegan a atacar directamente a los representantes electos democráticamente, arruinan vidas, en ocasiones ocultan agresiones, silencian a víctimas y llegan a acabar con alguna vida.
Aquí la única buena noticia es que los Mossos lo están frenando y las cifras bajan, pero el hecho de que sigan existiendo ya debería dejar a más de un progresista sin discurso multicultural de manual. Porque mientras algunos se dedican a llorar por “microagresiones”, hay chicas a las que literalmente intentan casar por la fuerza. Y eso no lo arregla ni Silvia Intxaurrondo con sus “datos”.
Llamame tonto, pero me parece muy minoritario.
A ver si poco a poco nos quitamos estas lacras.