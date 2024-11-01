Los Mossos detectan al menos 12 matrimonios forzados en 5 años [CAT]

En los últimos cinco años, se han consumado en Catalunya una docena de matrimonios forzados y hay cerca de ochenta más de casos de víctimas potenciales, según datos facilitados por los Mossos d'Esquadra al ACN. Desde principios del 2025, constan seis casos: dos matrimonios consumados y cuatro en los que se ha intervenido policialmente para evitarlo. Aunque los datos preocupan, las estadísticas dicen también que es un fenómeno que va a menos y se ha pasado de diez casos al año a un par.