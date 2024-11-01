¿El Mossad incita a las protestas en Irán?

El lunes, el Mossad utilizó su cuenta de Twitter en farsi para animar a los iraníes a protestar contra el régimen iraní, diciéndoles que se unirá a ellos durante las manifestaciones. "Salgan juntos a las calles. Ha llegado el momento", escribió el Mossad. Continuó diciendo: "Estamos con ustedes. No solo a distancia y verbalmente. Estamos con ustedes en el campo". La declaración fue un raro reconocimiento público del Mossad con respecto a las operaciones en curso en Irán.