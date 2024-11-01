edición general
¿El Mossad incita a las protestas en Irán?

El lunes, el Mossad utilizó su cuenta de Twitter en farsi para animar a los iraníes a protestar contra el régimen iraní, diciéndoles que se unirá a ellos durante las manifestaciones. "Salgan juntos a las calles. Ha llegado el momento", escribió el Mossad. Continuó diciendo: "Estamos con ustedes. No solo a distancia y verbalmente. Estamos con ustedes en el campo". La declaración fue un raro reconocimiento público del Mossad con respecto a las operaciones en curso en Irán.

Pertinax
Con uno de los índices de libertad más bajos del mundo según todos los indicadores, tampoco es que tengan que poner mucho interés.
SeñorPresunciones
El agua moja, el cielo es azul, las mujeres tienen secretos...
suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM saben perfectamente que los pueblos inferiores, como el iraní, son incapaces de decidir por sí mismos su futuro. Dejados a su suerte, vivirían en el más absoluta degeneración, fruto de su pereza y su molicie. Por eso, sólo la guía de las razas superiores puede conducirles a la modernidad y los beneficios del comercio internacional. Por eso, todos debemos apoyar la labor civilizadora del Rey Lopoldo en el Congo. ¡Vive la Force Publique! ¡El caucho debe fluír! :troll:
platypu
Tu enemigo tiene las calles llenas de protestas por su gobierno opresor, es lo que haria cualquiera
