Moreno sale en la Cabalgata de Sevilla encarnado como Rey Baltasar preparado para "disfrutar" de una "noche mágica"

El presidente de la Junta, y Rey Baltasar por un día, ha afirmado que ha recuperado emociones y sentimientos "que pensaba que no arraigaban en un hombre de 55 años".

Cosmos1917 #6 Cosmos1917 *
Menudo gañan. Mis condolencias a los andaluces por tener semejante tipejo en ese puesto político.
2
Antipalancas21 #13 Antipalancas21
#6 Le han votado, así que hay muchos que no se merecen esas condolencias.
0
Torrezzno #12 Torrezzno *
- Oh no, es un blackface. Racista y apropiación cultural!

- Manolo que estamos en España, no en Alabama. A nadie le importa.

- Oh shit.
1
mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
Menos mal, si no llega a salir, a Charisteas le da un mal.

Lleva todo el año pasado anunciándolo.
1
#3 sportz_yugoslavs
Alto nivel de madurez y responsabilidad. Lo normal en los presidentes autonómicos del PP: Mazón, Ayuso, Moreno...
1
Antipalancas21 #11 Antipalancas21 *
#3 Miras y no te olvides del boss, Feijóo.
0
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
son mis oídos, o al final del vídeo, al paso de su majestad Baltasar, se cuelan unos pitidos o abucheos que un "periodista" ha olvidado silenciar?
0
tarkovsky #7 tarkovsky *
Haciéndose un blackface sin sonrojarse siquiera. Qué vergüenza de tipo, de verdad...
1
Andreham #8 Andreham
#7 En España nos la soplan esas cosas.

Sobretodo estando la situación como está, me pregunto si lo habrá hecho como "guiño" a Trump (al fin y al cabo ser un maleducado es lo que vende entre los suyos) o si es una forma de decir "no necesitamos negros, ya lo hacemos nosotros". Quizá esté leyendo demasiado y simplemente esté haciendo el gilipollas. Algo muy del PP.
1
#9 MariaRosarioKaren
cada uno va a lo que va  media
1
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#9 Que mal queda eso de las pajas. xD
0
Alakrán_ #2 Alakrán_
Se ven venir los hartibles.  media
0
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#2 No le han tenido que pintar mucho negra su alma y negro su porvenir.
0
#15 Poligrafo
Esta practicando para hacer un cameo en Django 2.
0
kinnikuman #16 kinnikuman
Ruiz-Gallardón vibes  media
0
#5 DiDiNu
Buen dia para las miras telescópicas
0

