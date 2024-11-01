Moreno sale en la Cabalgata de Sevilla encarnado como Rey Baltasar preparado para "disfrutar" de una "noche mágica"  

El presidente de la Junta, y Rey Baltasar por un día, ha afirmado que ha recuperado emociones y sentimientos "que pensaba que no arraigaban en un hombre de 55 años".
| etiquetas: andalucia , sevilla , cabalgata , baltasar , juanma moreno , reyes magos
- Manolo que estamos en España, no en Alabama. A nadie le importa.
- Oh shit.
Lleva todo el año pasado anunciándolo.
Sobretodo estando la situación como está, me pregunto si lo habrá hecho como "guiño" a Trump (al fin y al cabo ser un maleducado es lo que vende entre los suyos) o si es una forma de decir "no necesitamos negros, ya lo hacemos nosotros". Quizá esté leyendo demasiado y simplemente esté haciendo el gilipollas. Algo muy del PP.