Moreno Bonilla elude sus responsabilidades atacando a Amama: "Su vía no es la correcta"

Antes de comenzar la sesión de control al presidente del Gobierno andaluz, Moreno Bonilla, que ayer abandonó el Pleno porque "no tenía nada que escuchar de la oposición", según ha espetado el propio presidente al inicio de la misma, el líder popular también ha criticado la "vía" que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama en Andalucía (Amama) está empleando: "No es la vía correcta". Moreno ha reprochado la 'actitud' de Amama por "preferir manifestarse frente a San Telmo" antes que reunirse con él

SeñorPresunciones
Votar al PP mata más que el tabaco.
luspagnolu
#4 PP es el tabaco.
Sandman
La vía correcta:  media
Alegremensajero
#1 Que le den por el culo a los putos franceses y sus putas mierdas. Esa mierda es de parguelas, donde se pongan las costumbres patrias que se quiten las afrancesadas:  media
valandildeandunie
La verdad es que no, la correcta sería colgándote de un árbol por los pies para que las victimas que han sobrevivido y las familias de las victimas que murieron por su culpa te usaran de piñata.
elGude
Luego la superioridad moral de la izquierda.
PerritaPiloto
La vía administrativa consiste en que la administración nunca reconoce su error y siempre se disculpa con condescendencia o guarda silencio.

La vía contenciosa no se puede usar sin agotar la administrativa.

Hacer una prueba diagnóstica de resultado no concluyente y no volver a citar a esas personas es una negligencia. Si es intencional o no es otro asunto.

Ante eso las personas lo único que pueden pedir es que las citen de nuevo, pero no tardan un montón en dar cita.
