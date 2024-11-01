Moreno Bonilla elude sus responsabilidades atacando a Amama: "Su vía no es la correcta"

Antes de comenzar la sesión de control al presidente del Gobierno andaluz, Moreno Bonilla, que ayer abandonó el Pleno porque "no tenía nada que escuchar de la oposición", según ha espetado el propio presidente al inicio de la misma, el líder popular también ha criticado la "vía" que la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama en Andalucía (Amama) está empleando: "No es la vía correcta". Moreno ha reprochado la 'actitud' de Amama por "preferir manifestarse frente a San Telmo" antes que reunirse con él
La vía contenciosa no se puede usar sin agotar la administrativa.
Hacer una prueba diagnóstica de resultado no concluyente y no volver a citar a esas personas es una negligencia. Si es intencional o no es otro asunto.
Ante eso las personas lo único que pueden pedir es que las citen de nuevo, pero no tardan un montón en dar cita.