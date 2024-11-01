edición general
La moral de Donald Trump

Esa moral de Trump no es una anomalía, sino un espejo deformante de la época que padecemos. Un espejo que exagera rasgos ya presentes, la mercantilización de la subjetividad, la banalización de la política, la reducción del otro a objeto. Romper ese espejo no basta; hay que desmontar la fábrica que lo produce. Recuperar el límite no como censura sino como condición de lo común, reintroducir la ética como práctica colectiva y no como eslogan, reconstruir una semiótica de la dignidad frente a la semiótica del ego.

#2 laruladelnorte
Ese ego sin límites se presenta, paradójicamente, como fortaleza. Trump convierte la carencia de autocrítica en virtud, la ignorancia en autenticidad, la mentira en estrategia. Aquí la moral se disuelve en una lógica empresarial donde todo es negociable salvo la centralidad del yo. No hay principios, hay transacciones; no hay valores, hay marcas. El sujeto se erige como empresa y el mundo como mercado hostil.

Un retrato fidedigno de ese tirano.
#5 guillersk
#2 "convierte la carencia de autocrítica en virtud"

Anda!! Como podemos

Anda!! Como podemos
#1 DatosOMientes
¿La qué?
#3 cocococo *
Trump es solamente el representante del pueblo estadounidense, un presidente que los ciudadanos estadounidenses eligieron en una votación. Entonces más bien sería "la moral del ciudadano medio estadounidense" lo que se refleja ahí, el retrato de alguien con nacionalidad estadounidense.

Editado. Fallo con el teclado.
#4 Beticom
La política actual es un reality, donde el líder es un influencer de las redes. Aquí tenemos a una IDA.
#6 guillersk
#4 y a un pdr

Curiosamente feijooo es lo menos influencer
