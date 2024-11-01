·
18
meneos
17
clics
Montero resta importancia a los registros de la UCO en Hacienda y Correos: "Son requerimientos de información"
La vicepresidenta señala la "absoluta colaboración por parte de todos los organismos del Estado" (..) "NO SON REGISTROS, SINO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN"
#1
CharlesBrowson
por si aca, ten una bolsa del mercadona de esas de tela con bragas, que vaya que te lleves una sorpresa y tengas que pasar un tiempo "fuera"
7
K
62
#3
Antipalancas21
#1
Si no hay pruebas de nada, no hay que preocuparse la Uco las saca, montando lo que sea.
1
K
31
#5
vGeeSiz
#3
jajajajajajaja
4
K
46
#8
DaniTC
#5
quien se ríe es la careta. Creo que has elegido mal
1
K
24
#12
Almirantecaraculo
#1
que valiente, y más listo que tus compis los de las miles de cuentas.
Antes amenazaban con el paseíllo, ahora con el pa'lante.
El equidistante chistoso.
0
K
7
#13
Pacman
#1
por eso lo de la mochila de emergencia... Comprendo
0
K
11
#9
dclunedo
Casos aislados, no sale Ayuso, tumben la noticia y a buscar una de los delfines del Amazonas que es lo que interesa en estos días en Ayusame
4
K
49
#4
yokitolakaka
No es dinero. Son lechugas y chistorras
4
K
41
#6
Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
3
K
31
#10
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
Los meneantes no ganan para disgustos con tanta corrupcion del gobierno del cambio
1
K
22
#7
YSiguesLeyendo
solidez facial on fire!! en Andalucía se la conoce bien desde que dirigió el Hospi Virgen del Rocío de Sevilla... y quiere volver a Andalucía... no la aguantan ni en su casa a la hora de comer (su churri, bueno, su ex, es uno de IU que se hartó de ella bien pronto; desde entonces no la aguanta, en ningún sentido, nadie)
0
K
19
#11
ContracomunistaCaudillo
Montero ya no es militante del PSOE. De hecho nunca lo fue, simplemente era alguien que pasaba por aquí. No hay más preguntas.
1
K
15
#2
MoñecoTeDrapo
No son putas, son princesas...
1
K
14
#14
Dean__Huijsen
Todo español que cree algo de riqueza esta celebrando por dentro una inspección a hacienda
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
