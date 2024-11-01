edición general
Montero resta importancia a los registros de la UCO en Hacienda y Correos: "Son requerimientos de información"

Montero resta importancia a los registros de la UCO en Hacienda y Correos: "Son requerimientos de información"

La vicepresidenta señala la "absoluta colaboración por parte de todos los organismos del Estado" (..) "NO SON REGISTROS, SINO REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN"

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
por si aca, ten una bolsa del mercadona de esas de tela con bragas, que vaya que te lleves una sorpresa y tengas que pasar un tiempo "fuera" :troll:
7 K 62
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
#1 Si no hay pruebas de nada, no hay que preocuparse la Uco las saca, montando lo que sea.
1 K 31
#5 vGeeSiz
#3 jajajajajajaja  media
4 K 46
DaniTC #8 DaniTC
#5 quien se ríe es la careta. Creo que has elegido mal xD
1 K 24
#12 Almirantecaraculo
#1 que valiente, y más listo que tus compis los de las miles de cuentas.
Antes amenazaban con el paseíllo, ahora con el pa'lante.
El equidistante chistoso.
0 K 7
Pacman #13 Pacman
#1 por eso lo de la mochila de emergencia... Comprendo
0 K 11
#9 dclunedo
Casos aislados, no sale Ayuso, tumben la noticia y a buscar una de los delfines del Amazonas que es lo que interesa en estos días en Ayusame :troll: :troll:
4 K 49
#4 yokitolakaka
No es dinero. Son lechugas y chistorras :troll:
4 K 41
#6 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
3 K 31
Expat_Guinea_Ecuatorial #10 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Los meneantes no ganan para disgustos con tanta corrupcion del gobierno del cambio
1 K 22
YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo
solidez facial on fire!! en Andalucía se la conoce bien desde que dirigió el Hospi Virgen del Rocío de Sevilla... y quiere volver a Andalucía... no la aguantan ni en su casa a la hora de comer (su churri, bueno, su ex, es uno de IU que se hartó de ella bien pronto; desde entonces no la aguanta, en ningún sentido, nadie)
0 K 19
#11 ContracomunistaCaudillo
Montero ya no es militante del PSOE. De hecho nunca lo fue, simplemente era alguien que pasaba por aquí. No hay más preguntas.
1 K 15
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
No son putas, son princesas...
1 K 14
Dean__Huijsen #14 Dean__Huijsen
Todo español que cree algo de riqueza esta celebrando por dentro una inspección a hacienda
0 K 6

