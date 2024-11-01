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Montero: El PP siempre propone rebajas fiscales sin ninguna idea innovadora

Montero: El PP siempre propone rebajas fiscales sin ninguna idea innovadora

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda...

| etiquetas: guerra , irán , impuestos , psoe , pp , hacienda , iva , montero
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3 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
#2 encurtido
Propone rebajas fiscales cuando está en la oposición. Gobernando actúan como un partido socialcomunista bolivariano con un amplio historial de subidas de impuestos.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
y próxima presidenta de Andalucía, jajá... (por cierto, fijaos en qué sección ha publicado El Abecedario la noticia? no es una fantasía? "internacional"... oléee! Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/maria-jesus-montero-traga-chuleria-burlar
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Chinchorro #3 Chinchorro
Proponen rebajas fiscales a los ricos.
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