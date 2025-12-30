El Monte Everest sigue cubierto por más de 40 toneladas de basura y Nepal abandona su fallido plan de limpieza

Desde 2014 se obligaba a los escaladores a pagar un depósito de $4.000, reembolsable solo si descendían con al menos 8kg de basura. Los escaladores suelen regresar solo con botellas de oxígeno vacías, mientras tiendas, envases y restos de comida permanecen abandonados. Cada alpinista genera en promedio unos 12kg de residuos. La iniciativa se convirtió en una carga administrativa y no logró disminuir la contaminación en las zonas más altas. Se reemplazará el sistema de depósito por una tasa no reembolsable que también será de $4.000.