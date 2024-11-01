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El montaje del plus compensatorio de formación

El montaje del plus compensatorio de formación

El plus compensatorio de formación está pensado para quitarle dinero a los trabajadores y dárselo a los "sindicatos" o las asociaciones de empresarios

| etiquetas: plus , compensatorio , ugt , ccoo
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