“‘Monstruosidad’: los nuevos diseños del salón de baile de la Casa Blanca desatan burlas contra Trump” [ENG]

A finales de julio, la Administración Trump anunció sus planes para añadir un salón de baile de 8.400 metros cuadrados al ala Este de la Casa Blanca. El anuncio provocó de inmediato duras críticas entre los opositores del presidente Donald Trump, que argumentaron que hacer que la Casa Blanca se parezca a Mar-a-Lago le resta categoría. El 25 de septiembre, Arden Farhi, de CBS News, informó de que los “nuevos diseños arquitectónicos” del futuro salón de baile “revelan más detalles”.