Monrosi señala que el PSOE respira "aliviado" porque ha sabido "encapsular" un escándalo que casi hizo "caer a Sánchez"

El periodista ha indicado que cree que la oposición "hablando del hermano y la pareja de Sánchez" ha ayudado al PSOE a consolidar la idea de que esto "no afecta estructuralmente" al partido.

#1 txepel
Al final del día todos, hasta el más rabioso, sabe que lo de la mujer, el hermano y el fiscal general son trucos de prestidigitación sin base pero que lo de Koldo y Ábalos sí es serio.
Fj_Bs #2 Fj_Bs
que ASCO de medios informativos , NO mas bien de desinformacion
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Lo que va siendo mas que necesario, es que los propagandistas y los medios de difusion esten vinculados personalmenete y patrimonialmente al partido pagador, en este pais con le gran problema que tenemos con la asquerosa clase politica es mas acuciante el "periodismo" vomitivo y felon que padecemos
