Monjas, capirotes y niqab. Argumentos falaces

Monjas, capirotes y niqab. Argumentos falaces

Cuando se equipara el velo, el burka y el niqab con el tocado de una monja se está construyendo una coartada retórica que normaliza una práctica asociada a la regulación sexista del cuerpo femenino. [...] Cuando se equipara el velo, el burka y o el niqab con el tocado de una monja, o el capirote procesional, se está construyendo una coartada retórica que normaliza una práctica asociada a la regulación sexista del cuerpo femenino. Ese argumento desplaza el foco desde los derechos y la autonomía hacia una falsa simetría que, en la práctica...

woody_alien
#0 No me ha quedado claro si cuando se equipara el velo, el burka y el niqab con el tocado de una monja se está construyendo una coartada retórica que normaliza una práctica asociada a la regulación sexista del cuerpo femenino.
3
soberao
#2 Le duele que metan a las monjas en la misma discusión, como si la religión católica no estuviera cortada con el mismo molde. El día que una mujer pueda ser obispa y cura entonces que hablen.
2
soberao
#4 Lo que es acojonante que el periodista en la primera frase del artículo meta la palabra "therians" :shit:
Me imagino que tiene que estar Arturo Pérez Reverte haciendo horas extras para que incluyan incluyan esa palabra en el diccionario de la Real Academia con urgencia.
Que tabarra, virgen santísima.
2
Pertinax
#6 La periodista. Del PSOE, por cierto, y activista feminista para más datos.
1
soberao
#7 Sí entré a leerlo pero la primera frase me reventó. Por la foto parece un periodista, no leí el nombre. En este caso hablaba de periodista en general.
0
Pertinax
#8 Dicho de otro modo, que ni te suena, pero eso no te impide cuñadear.

Te ubico: fue Diputada del Congreso y Portavoz de Igualdad, una de las promotoras del pacto de Violencia de Género. La próxima vez que intentes un ad hominem, procura saber de quién hablas antes de hacer el ridículo que acabas de hacer.

es.wikipedia.org/wiki/Ángeles_Álvarez
0
soberao
#9 Me da igual, que solo me quejé de que empezara con los therians, virgen santísima, como si es Jiménez Losantos.
0
El_dinero_no_es_de_nadie
#1 La respuesta es acojonante:
No debe haber ninguna duda de que Allah sólo impone aquello que es sabio,

La sabiduría detrás de la prescripción de hiyab es una de las más claras, ya que es un velo para la mujer que protege su honor y evita que los imprudentes se acerquen a ella y la acosen. Cuántas veces el hiyab de una mujer impide que los demonios humanos la acosen?, ؟cuántas veces una mujer sin velo expuso su belleza y encanto, lo que condujo a que los estúpidos la acosaran?
0
CharlesBrowson
Is qui lis pinitintis...son curiosamente los mismos que en navidad están dando la paliza con lo del sol Invictus y demás cuñadeces
0

