Monjas, capirotes y niqab. Argumentos falaces

Cuando se equipara el velo, el burka y el niqab con el tocado de una monja se está construyendo una coartada retórica que normaliza una práctica asociada a la regulación sexista del cuerpo femenino. [...] Cuando se equipara el velo, el burka y o el niqab con el tocado de una monja, o el capirote procesional, se está construyendo una coartada retórica que normaliza una práctica asociada a la regulación sexista del cuerpo femenino. Ese argumento desplaza el foco desde los derechos y la autonomía hacia una falsa simetría que, en la práctica...