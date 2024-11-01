edición general
5 meneos
371 clics

Momentos de habilidad captados en cámara  

Recopilación de momentos de gran habilidad captados por una cámara.

| etiquetas: habilidad , cámara , momentos
4 1 1 K 42 ocio
4 comentarios
4 1 1 K 42 ocio
#1 Leclercia_adecarboxylata *
El video es hipnótico. Disfrutad antes de que la IA destruya todo esto.
2 K 32
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Eso del patinete lo hacía la IA de mi primo.
0 K 17
maldia #3 maldia
#1 Pues si, si que es hipnótico.
0 K 10
Mubux #4 Mubux
0:03 IA. No hay manera de hacer 5 anillos bajo el agua, aun más anillos entrelazados.

Tal luego Lucas
0 K 6

menéame