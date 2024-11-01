edición general
El modelo Milei que aplauden Ayuso y Abascal: más pobreza infantil, pensiones recortadas y jornadas de 12 horas

Hay una pregunta que muchos votantes de derechas en España deberían hacerse con honestidad: si admiran el modelo de Javier Milei, ¿estarían dispuestos a vivir como millones de argentinos hoy? Porque ese es el referente que elogian Abascal e Ayuso cuando celebran sus recortes y su “liberalismo sin complejos”.

vicus. #2 vicus.
Programa de gobierno para los fachapobres y demás masocas que les gusta el flagelo y la disciplina neoliberal libertaria..
jonolulu #1 jonolulu
Ya, pero Perro Sanxe... :ffu:
krogan #3 krogan
La mortalidad infantil, único dato que dan, ha estado creciendo desde hace años anteriores, una tendencia no se corrige en 2 días.

La pobreza en general está reconocido por UNICEF que esta bajando www.eleconomista.es/economia/noticias/13469977/07/25/unicef-reconoce-d
#4 pirat
¡ Váyanse a abortar a otro sitio !
A Londres, con elegancia...
