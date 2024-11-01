El modelo Milei que aplauden Ayuso y Abascal: más pobreza infantil, pensiones recortadas y jornadas de 12 horas

Hay una pregunta que muchos votantes de derechas en España deberían hacerse con honestidad: si admiran el modelo de Javier Milei, ¿estarían dispuestos a vivir como millones de argentinos hoy? Porque ese es el referente que elogian Abascal e Ayuso cuando celebran sus recortes y su “liberalismo sin complejos”.
| etiquetas: modelo , milei , ayuso , abascal , pobreza , recortes
La pobreza en general está reconocido por UNICEF que esta bajando www.eleconomista.es/economia/noticias/13469977/07/25/unicef-reconoce-d
