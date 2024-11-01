La moda en la ropa se repite cada 20 años, según las matemáticas

Expertos en moda y revistas de belleza llevan mucho tiempo citando la 'regla de los 20 años', esto es, la idea de que las tendencias de la ropa suelen resurgir cada dos décadas. Un nuevo estudio señala que esa observación no es solo anecdótica, sino también una realidad matemática. El estudio fue liderado por científicos de la Universidad Northwestern (Estados Unidos) y presentado en la Cumbre Mundial de Física, organizada por la Sociedad Estadounidense de Física y que se celebra desde el pasado domingo hasta este viernes en Denver.