edición general
7 meneos
59 clics
La moda en la ropa se repite cada 20 años, según las matemáticas

La moda en la ropa se repite cada 20 años, según las matemáticas

Expertos en moda y revistas de belleza llevan mucho tiempo citando la 'regla de los 20 años', esto es, la idea de que las tendencias de la ropa suelen resurgir cada dos décadas. Un nuevo estudio señala que esa observación no es solo anecdótica, sino también una realidad matemática. El estudio fue liderado por científicos de la Universidad Northwestern (Estados Unidos) y presentado en la Cumbre Mundial de Física, organizada por la Sociedad Estadounidense de Física y que se celebra desde el pasado domingo hasta este viernes en Denver.

| etiquetas: moda , matemáticas , ropa
5 2 0 K 52 cultura
4 comentarios
5 2 0 K 52 cultura
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
ah sí? pues yo no he visto las capas y los corpiños que hayan vuelto cada 20 años por ejemplo, así que NOTICIA FALSA! a tomar por culo!
0 K 15
fofito #1 fofito
Pero con algún detallito nuevo que te obliga a comprar y seguir dejando en el trastero lo que ya tenías
0 K 11
#3 Tronchador.
Ni los chándals de tactel, con lo que los echo de menos. :foreveralone:
0 K 7
#4 kenshinbh
Se puede aplicar a los cortes de pelo.

Ahí tenemos a Xavi con la esperanza que vuelva a estar de moda el peinado pelo pincho engominado.
0 K 7

menéame