edición general
2 meneos
86 clics
La moda de las letras en pueblos y ciudades: del orgullo al reclamo turístico para hacerse la foto (Cat)

La moda de las letras en pueblos y ciudades: del orgullo al reclamo turístico para hacerse la foto (Cat)

La moda de las letras en pueblos y ciudades: del orgullo al reclamo turístico para hacerse la foto (Cat)

| etiquetas: fotos , letras , reclamo , turismo ciudades
2 0 0 K 23 actualidad
5 comentarios
2 0 0 K 23 actualidad
Jaime131 #1 Jaime131
La moda de las letras en pueblos y ciudades: del orgullo al reclamo turístico para hacerse la foto (Cat)
0 K 10
#2 Marisadoro
#1 ¿"Letras" o mejor "letreros" ?
0 K 15
Asimismov #5 Asimismov *
#1 #3 antes en las carreteras estaban los horarios de las misas en las distintas iglesias del pueblo.
La verdad es que prefiero las letras.
0 K 12
Cyberbob #3 Cyberbob
Es una horterada y salvo contadas excepciones solo hace que, si no pasara ya lo suficiente, todas las ciudades se vean más o menos igual.
0 K 10
#4 mosquis
Si en Valls ponen "origen de la calçotada", en Berga podrían poner " A mamarla"
0 K 9

menéame