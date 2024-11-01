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La moda de las letras en pueblos y ciudades: del orgullo al reclamo turístico para hacerse la foto (Cat)
La moda de las letras en pueblos y ciudades: del orgullo al reclamo turístico para hacerse la foto (Cat)
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#1
Jaime131
La moda de las letras en pueblos y ciudades: del orgullo al reclamo turístico para hacerse la foto (Cat)
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#2
Marisadoro
#1
¿"Letras" o mejor "letreros" ?
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#5
Asimismov
*
#1
#3
antes en las carreteras estaban los horarios de las misas en las distintas iglesias del pueblo.
La verdad es que prefiero las letras.
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#3
Cyberbob
Es una horterada y salvo contadas excepciones solo hace que, si no pasara ya lo suficiente, todas las ciudades se vean más o menos igual.
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#4
mosquis
Si en Valls ponen "origen de la calçotada", en Berga podrían poner " A mamarla"
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La verdad es que prefiero las letras.