El mito de que trabajar más nos hace más ricos

Hace unas semanas, el canciller alemán, Friedrich Merz, sugirió que Alemania no tendrá futuro si sus trabajadores no trabajan más duro. Según explicó, al volver de un viaje a China las cosas se le aparecieron mucho más claras, lo que le llevó a la conclusión de que la prosperidad de su país no podrá garantizarse con semanas laborales de corta duración —puso el ejemplo de la semana de cuatro días— y basadas en la conciliación entre la vida personal y laboral.