"Mis hijos pueden morir." Esposa de militar suplica en directo a Mike Johnson que pague a las tropas durante el cierre del gobierno en EEUU [ENG]  

La esposa de un militar llamó a C-SPAN el jueves para suplicar al presidente de la Cámara, Mike Johnson (R-La.), que aprobara un proyecto de ley que garantice que las tropas estadounidenses sigan recibiendo su salario mientras dure el cierre del gobierno, condenando su “audacia” por decir que no apoyaba hacerlo. “Como republicana, estoy muy decepcionada de mi partido y muy decepcionada de usted”, dijo con enfado una mujer de Virginia llamada Samantha a Johnson, que atendía llamadas en directo en el programa Washington Journal de C-SPAN.