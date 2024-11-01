edición general
Ministro de Sanidad del Líbano reporta 394 muertos por ataques de Israel, incluidos 83 niños [EN]

Un balance anterior anunciado el sábado por el ministro había situado el número de muertos en 294 desde que el Líbano se vio envuelto en la guerra regional el pasado lunes entre Irán, Israel y Estados Unidos.

A.more #1 A.more
Asesinatos
#1
freeclimb #7 freeclimb
#1 Asesinatos del Sionismo
#2
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Puñetera escoria terrorista gringosionista...
#2
Spirito #6 Spirito
#2 Yo ya estoy por llamarlos escoria terrorista de extrema derecha fanatizada por los dogmas.

Pero bueno, sabemos a quién nos referimos y sí, son escoria humana que están sembrando dolor, muerte e injusticia a raudales.
#2
Io76 #4 Io76
Matafollaniños y robacabras, los israelíes no valen para otra cosa, bueno sí, para ir de víctimas y lloriquear.
#3
#3 Icelandpeople
Están en plena espiral necrófila:

x.com/patriciasimon/status/2030294808564994317
#3
Bonzaitrax #8 Bonzaitrax
Algún perro judío se la está meneando con esos 83 niños asesinados.
#8
#5 Beltza01
Corrige el titular. Hay una errata en la primera palabra.
#5

menéame